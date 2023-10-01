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"جثة في جوال".. كشف لغز مقتل عاطل في الإسكندرية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات العثور على جثة عاطل بالإسكندرية، وضبط مرتكبا الواقعة.
تبلغ لقسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية بالعثور على جثة داخل جوال بدائرة القسم.
بالفحص أمكن تحديد مرتكبا الواقعة (فكهاني، فران "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة الدخيلة).
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمان، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهم الواقعة وقرر الفكهاني بوجود خلافات مالية بينه والمجني عليه، لذلك قام باحتجازه بشقة تحت التشطيب وتعدى عليه بالضرب إلا أنه توفى فاستعان بالثاني للتخلص من الجثة بإلقائها بمكان العثور مُستخدمان سيارة نقل "ملك وقيادة الفكهاني"، وأيد الثاني ذلك، وأرشدا عن السيارة المُستخدمة والهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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