السيسي يشهد جلسة "المشروعات القومية" ضمن مؤتمر "حكاية وطن"

محمد اسماعيل - القاهرة - العاصمة الإدارية الجديدة- أ ش أ:

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والانجاز"، بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم الأحد.

حضر الفعاليات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، فضلا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة والخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.

وكان الرئيس السيسي وصل إلى مقر انعقاد جلسة "المشروعات القومية والبنية التحتية" ضمن فاعليات اليوم الثاني لمؤتمر " حكاية وطن.. بين الرؤية والانجاز"، وشهد الرئيس السيسي أمس السبت افتتاح مؤتمر "حكاية وطن"، والذي يستمر ثلاثة أيام.

وبدأت فعاليات جلسة "المشروعات القومية والبنية التحتية" بعرض فيلم تسجيلي عن الإنجازات التي تحققت في قطاع الإسكان، والذي أوضح أن من أهم أهداف الدولة المصرية توفير سكن ملائم لكل المصريين.

وأشار الفيلم التسجيلي إلى أنه تم تطوير 358 منطقة غير آمنة بتكلفة 8 مليارات جنيه من عام 2014 ـ 2022، مضيفا أن الدولة تمكنت من تطوير 97% من المناطق القابلة للتطوير، وإزالة 90% من المناطق غير القابلة للتطوير.

وأوضح أنه تم وجارٍ تنفيذ 1.2 مليون وحدة إسكان اجتماعي ومتوسط وفاخر بتكلفة 540 مليار جنيه، فضلا عن إنشاء 24 مدينة جديدة، وجارٍ البدء في تنفيذ 14 مدينة أخرى، وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة لتكون العاصمة الجديدة للمال والأعمال في المنطقة.

وأضاف أنه تم بناء مدن بطابع سياحي كالجلالة والعلمين الجديدة، مشيرا إلى أن إجمالي مشروعات التنمية العمرانية من 2014 حتى الآن بلغ 2050 مليار جنيه.