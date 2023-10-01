بقيمة 2.4 مليون جنيه.. ضبط شخصين بحوزتهما 27 كجم حشيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) ومديريتي أمن (مطروح - الدقهلية) نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرة قسمي شرطة (الضبعة - جمصة) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وضبط (عاطل "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة الضبعة وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 23.500 كيلو جرام – سيارتين).

وفي مديرية أمن الدقهلية، ضبطت أجهزة الأمن (عاطل "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة جمصة وبحوزته (40 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرام – كمية لمخدر الآيس "الشابو" وزنت 1 كيلو جرام – سلاح أبيض).

بمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2 ميلون و425 ألف) جنيه تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة.