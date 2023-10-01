بطعنة في الصدر.. طالب يقتل مبيض محارة بسبب لهو الأطفال بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، طالب بالمنيا؛ لقيامه بالتعدي على آخر بسلاح أبيض مما أدى لوفاته بسبب خلافات الجيرة.

تبلغ لقسم شرطة ملوي بمديرية أمن المنيا من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة (مبيض محارة- مقيم دائرة القسم) وبها جرح طعني نافذ بالصدر.

بالانتقال وسؤال شقيق المجني عليه اتهم (طالب- مقيم بذات العنوان) بالتعدي على شقيقه بسلاح أبيض فأحدث إصابته التي أودت بحياته وذلك لخلافات الجيرة ولهو الأطفال.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم والأداة المستخدمة "سكين" وتبين إصابته بجرح بفروة الرأس وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.