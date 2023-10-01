رادار السرعة يلتقط 19 ألف مخالفة في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحرير 69468 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها19121 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و692 مخالفة السير بدون تراخيص، و22 مخالفة موقف عشوائي، و1156مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و12 مخالفة شروط التراخيص، و3 دراجات نارية مخالفة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

جاء ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.