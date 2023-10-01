مشادة انتهت بجثة.. عامل يقتل جاره المزارع بالرصاص في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بأسيوط وضبط الجاني.

تبلغ لمركز شرطة أبنوب بمديرية أمن أسيوط من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة (مزارع- مقيم بدائرة المركز) إثر إصابته بعيار ناري.

بسؤال والد وشقيق المجني عليه اتهما (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز) بالتعدي على المجني عليه بـ "طبنجة " كانت بحوزته فأحدث إصابته التي أودت بحياته، وعللا ذلك لحدوث مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بينهما لخلافات الجيرة بالأرض الزراعية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم (طبنجة وعدد من الطلقات لذات العيار) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.