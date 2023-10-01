في 11 خطوة.. كيفية تحرير توكيل لمرشحي الانتخابات الرئاسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تنطلق الانتخابات الرئاسية المقبلة ديسمبر المقبل، على أن يتم البدء في استلام طلبات الترشح بداية من 5 أكتوبر الجاري حتى 14 أكتوبر.

ضمن الشروط المحددة لكل مُرشح أن يجمع المرشح 25 ألف توكيل من المواطنين بمحافظات الجمهورية كافة.

ويستعرض "الخليج 365" خلال السطور التالية طريقة تحرير توكيل للمرشحين للانتخابات الرئاسية:

- التقدم إلى أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وفق النموذج المعد لهذا الغرض.

- لا يجوز للمواطن أن يؤيد راغب الترشح أكثر من مرة، و لا أن يؤيد أكثر من مرشح.

- لكل مواطن نموذج تأييد، ولا يجوز أن يشتمل النموذج الواحد على تأييد من أكثر من مواطن.

- يقوم موظف التوثيق بالتحقق من شخصية المواطن من واقع بيانات بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، ولا يعتد بغير ذلك من مستندات.

- يتم إثبات اسم المؤيد و محل إقامته والمحافظة الواقع في دائرتها، ورقم بطاقة الرقم القومي، وإثبات ما يمليه عليه المؤيد بشأن اسم من يؤيده من راغبي الترشح.

- يُوقع المواطن المؤيد على النموذج بخط يده أو ببصمة إبهامه.

- على الموظف إعلام المواطن المؤيد قبل اتخاذ إجراءات التصديق بعقوبة تكرار تأييده لأي مرشح.

- لا يُقبل التأييد بطريق الوكالة.

- يُحرر نموذج التأييد من نسختين يوقع عليهما المواطن المؤيد، ويسلم له إحداهما، وتُحفظ الأخرى لدى مكتب التوثيق.

- لا يعتد بالتأييد الذي يثبت على غير هذا النموذج المخصص لذلك.

- يتم التصديق على توقيع المواطن المؤيد بغير رسوم.