صور| الداخلية تطلق مبادرة "كلنا واحد- مع زهور المستقبل" لتوزيع حقائب مدرسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد أبوالنجا:

قام قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالمشاركة مع الجهات المعنية بإطلاق مبادرة (كلنا واحد- مع زهور المستقبل) تستهدف توزيع عدد من الحقائب المدرسية بمشتملاتها وعدد من العبوات الغذائية على أسر الطلبة من الفئات الأولى بالرعاية "الأسر الفقيرة، المرأة المعيلة، ذوي الهمم، دور رعاية الأيتام" على مستوى الجمهورية، تعزيزاً لروح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين في مختلف المناسبات.

وتم إيفاد مأموريات من قطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن بكافة أنحاء الجمهورية لتوزيع تلك المساعدات على مستحقيها بأماكن إقامتهم.

يأتي ذلك في إطار الدور الذي تضطلع به وزارة الداخلية في المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وفي إطار مبادرة "كلنا واحد" التي أطلقتها وزارة الداخلية تحت رعاية رئيس الجمهورية التي تؤكد على الدور المجتمعي لمنظومة العمل الأمني الهادف إلى المساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين، وبمناسبة اقتراب العام الدراسي الجديد (2023/2024).