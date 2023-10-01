شكرا لقرائتكم خبر عن عاصم الجزار: مشروع السكن البديل تفتخر به الأمم المتحدة وحصد أعلى جائزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان في كلمته بمؤتمر حكاية وطن في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: تم إنفاق 85 مليار جنيه عل ملف المناطق غير الآمنة، وهذه سابقة لم تحدث في أى دولة، مشيرا إلى أن مشروع السكن البديل أحد المشروعات التي تفتخر بها الأمم المتحدة وحصل على أعلى جائزة.

وأضاف: قدمنا بعض الخدمات المجتمعية الهامة ووفرنا فرص عمل للسكان الذين تم نقلهم ، 860 ألف وحدة جار تخصيصها في الوقت الراهن و70 % حصل عليها عمال القطاع الخاص وقطاع الاعمال الحر وليس موظفي الدولى وهى كانت نقلة كبيرة لقانون يضمن للجميع الحصول على وحدات سكنية .

وتابع: 360 ألف وحدة إسكان اجتماعى تجاوزت 300 مليار جنيه بغض النظر عن ما تم تقديمه من دعم اقل درجة ليه 35 % من ثمن الوحدة تحملتها الدولة من اراضى ومرافق وفروق أسعار وهذا مشروع مستمرين فيه .

وأكد ان اخر اعلان تم التقدم له 300 ألف طلب وفى الإعلان الأول تقدم له 17 ألف طلب ونعمل على تلبية الطلبات والتحدى الاخر هو تحسين جودة الحياة وهو مؤشر لنجاح التنمية لأننا زودنا المناطق الخضراء من 30 سنتيمتر إلى متر وتصل إلى 3 متر وتتجاوز هذا في المدن الجديدة .