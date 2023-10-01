شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: إنشاء 24 مدينة جديدة تستوعب 32 مليون نسمة موزعة بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الإنجازات التي شهدتها الدولة المصرية خلال 9 سنوات سابقة، قائلا: "هناك كثير من الإنجازات تمت في برامج زمنية مضغوطة، وكان لدينا مجموعة من التحديات الرئيسية التي تواجه ملف التنمية العمرانية".

أضاف وزير الإسكان، في جلسة "المشروعات القومية والبنية التحتية " ضمن فعاليات مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن التحدي الأول لملف الإسكان هو ضيق الحيز المكاني المعمور والنمو العشوائي على الأراضي الزراعية، متابعا: "في 2011 أصبحنا 89 مليون يعيشون على مساحة 7% بالبحريات والأجسام الماضية، وكانت نسبة التحضر 42% لأن الزيادة السكانية كان معظمها في الريف، وكان معدل الفقد في الأراضي الزراعية خلال هذه الفترة 17 ألف فدان سنويا بإجمالي 490 ألف فدان، وإذا استمر الوضع بعد 2014 كما كان عليه، كنا سنفقد 150 ألف فدان آخرين، أما القيمة المفقودة للأراضي تتجاوز 225 مليار جنيه".

وتابع وزير الإسكان: "ما جرى بعد 2014 هو وضع سياسات متزامنة للعمران الجديد لخلق مراكز تنمية عمرانية جديدة لاستيعاب السكان والأنشطة الاقتصادية وبناء مدن جيل رابع ورفع كفاءة الأجيال السابقة للمدن المبنية وكان هناك إطار عمل لتطوير ورفع كفاءة البنية العمرانية ووضع ضوابط للتحكم في النمو العمراني غير المخطط للعمران القائم".

وأكمل: "جرى إنشاء 24 مدينة جديدة تستوعب 32 مليون نسمة، موزعين توزيع جغرافي متكافئ على نطاقات الجمهورية المختلفة بالوجه القبلي والبحري، بالإضافة إلى 14 مدينة مخطط البدء في تنفيذها".