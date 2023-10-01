شكرا لقرائتكم خبر عن غدا سحب منخفضة ومتوسطة وأمطار خفيفة على بعض المناطق والعظمى بالقاهرة 30 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الإثنين، طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة غير مؤثرة على الأنشطة اليومية بنسبة حدوث (20:30% تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والصحراء الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد، قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وتتوقع الهيئة نشاط الرياح غدا على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الإثنين: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 22، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 25، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 26، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 27.