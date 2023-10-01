شكرا لقرائتكم خبر عن غدا سحب منخفضة ومتوسطة وأمطار خفيفة على بعض المناطق والعظمى بالقاهرة 30 درجة والان مع تفاصيل الخبر
كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة غير مؤثرة على الأنشطة اليومية بنسبة حدوث (20:30% تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والصحراء الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد، قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.
وتتوقع الهيئة نشاط الرياح غدا على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.
وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الإثنين: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 22، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 25، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 26، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 27.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز