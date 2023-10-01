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وزير الإسكان: مشروع التجلى الأعظم يزيد عدد السياح وافتتاحه فى 2024

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القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان في كلمته بمؤتمر حكاية وطن في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي : إننا حاليا نشغل 13.7% من المعمور المصرى في الوقت الحالي، ومن المتوقع أن نتجاوز 20 % في 2050، كما زادت نسبة التحضر، وهذا مؤشر جيد لارتفاع جودة الحياة لأن كل دول العالم تدعو لزيادة نسبة التحضر .

 

وأضاف: ليس فقط البيئة العمرانية التي تحسنت، مشروعات التنمية العمرانية ليس لها تأثيرات اجتماعية فقط بل مشروعات اقتصادية أيضا مثل منطقة سوق مجرى العيون ومثلث ماسبيرو وهى مشروعات اقتصادية ، والعائد الاقتصادى الذى تم من بيع الاراضى تكافئ 6.5 مليار جنيه من 2020 إلى 2023.

 

وتابع : مشروع التجلى الأعظم سيرفع عدد السياح الذين يزورون مصر إلى 1.5 مليون سنويا وسيتم افتتاحه في 2024 .

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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