شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يعلن الموافقة على اتفاقيتى السوق العربية المشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء العرب، بأنه تمت خلال الاجتماع الاستثنائى لوزراء الكهرباء العرب ومن يمثلهم اليوم الموافقة على اتفاقيتى السوق العربية المشتركة وإطارها المؤسسى.

وقال شاكر فى تصريحات له اليوم بمقر الجامعة العربية إن الموافقة تعد حصاد مجهودات امتدت على مدار سنوات طويلة كخطوة إيجابية نحو إنشاء السوق العربية المشتركة.

وقد عقد اليوم بمقر الجامعة العربية اعمال الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء برئاسة جمهورية مصر العربية وبحضور الامين العام للجامعة العربية احمد ابوالغيط وبمشاركة الوزراء المسؤولين عن الكهرباء بالدول العربية أو ممثلين عنهم ؛ وعدد من المنظمات والاتحادات ذات العلاقة.

وقد تضمن جدول أعمال الدورة بندين هما : السوق العربية المشتركة الكهرباء وما يتضمنه من تطورات اتفاقيتي السوق العربية المشتركة الكهرباء والإطار المؤسسي للسوق العربية المشتركة للكهرباء.

وتناول البند الثاني المقترح المقدم من الجمهورية الإسلامية الموريتانية للعرض على القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الخامسة حول مشروع التحول الطاقوي وأفاق تطوير إنتاج واستخدام الهيدروجين.