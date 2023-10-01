شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يشدد على توجيه مديرى الإدارات التعليمية بالتواجد اليومى بالمدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، انتظام العملية التعليمية بالمدارس في أول أيام العام الدراسي الجديد 2023 / 2024.

واطلع المحافظ على تقرير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والخاص بفعاليات استقبال الطلاب بالمدارس بمختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة.

واطمأن "راشد" من مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة على استقرار العمل على مدار أول أيام الدراسة، مشدداً بضرورة الالتزام بالجداول المحددة لتنظيم عملية دخول وخروج الطلاب ومواعيد الاستراحة (الفسحة) ومراعاة الفواصل الزمنية بين الفترات الدراسية لضمان عدم التدافع بين الطلاب.

وشدد المحافظ على ضرورة توجيه مديري الإدارات التعليمية بالتواجد اليومي بالمدارس والمرور الدوري للوقوف على انتظام العملية التعليمية ودعم المجموعات المدرسية وفقا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك مع مراعاة تواجد مشرف أو أكثر بكل دور حسب الكثافات الطلابية مع إعداد جدول أسبوعي بأسماء المشرفين القائمين على تنظيم تحرك الطلاب من وإلى الفصول الدراسية واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان سلامة الطلاب وتهيئة المناخ الملائم لهم إلى جانب مراجعة دورية لكافة عناصر السلامة بالمدارس وطفايات الحريق ومصادر التهوية.

وفى سياق متصل، وجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف الجهود لمنع أية مخالفات بمحيط المدارس ومنع أية تعديات ورفع الإشغالات لتيسير حركة المرور ومنع أى إزدحام قد يعيق حركة المرور أو دخول وخروج الطلاب من المدارس، ورفع أية مخلفات بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل وتعيين دوريات نظافة على مدار اليوم لمنع تراكم أي مخلفات بمحيط المدارس.