شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس تعلن تفعيل خدمة سداد القسط الأول من المصروفات الدراسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تقسيط مصروفات المدارس الرسمية ليتم سدادها على 3 أقساط خلال العام الدراسي الجديد، فيما أعلنت بعض المدارس الحكومية تفعيل خدمة سداد المصروفات الدراسية للعام الدراسي 2023/2024 لجميع المراحل والصفوف بداية من اليوم الأحد 1 أكتوبر بالرقم القومي للطالب بجميع جهات التحصيل المتعاقد معها من قبل الوزارة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم، أنه يتم سداد المصروفات الدراسية في حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية، بموجب الرقم القومي للطالب، وعلى إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة متابعة أعمال السداد، والتوريد لصندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية".

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت قيمة المصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي كالتالى:

- 312.60 جنيه للصفوف من رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية.

- 212.60 جنيه للمرحلة الإعدادية.

- 527.60 جنيه للصف الأول الثانوي العام.

- 512.60 جنيه من الصف الثاني الثانوي حتى الثالث الثانوي العام.

- 227.60 جنيه للصف الأول الثانوي الفني بكل أنواعه وأنظمته «3-5» سنوات.

- 212.60 جنيه لباقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكل أنواعه وأنظمته «3-5» سنوات.