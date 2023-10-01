شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء بيت العائلة المصرية بلندن يوثقون طلبات ترشح الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وثق أعضاء بيت العائلة المصرية بلندن طلبات ترشح للرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية رئاسية جديدة.

وقال مصطفى رجب رئيس بيت العائلة المصرية بلندن أننا نؤمن إيمانا منقطع النظير بأهمية استمرار الرئيس عبد الفتاح السيسي على رأس السلطة التنفيذية.

وأضاف رجب أن أعضاء بيت العائلة المصرية بلندن حرصوا على توثيق توكيلات الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك في رسالة واضحة لدعم سيادته في الانتخابات الرئاسية المقبلة وذلك لاستكمال المسيرة الرائعة التي أنجز فيها الرئيس منجزات لا ينكرها إلا جاحد أو حاقد.