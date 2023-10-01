المدير الإقليمى للبنك الدولى: برنامج تنمية الصعيد نموذج نسترشد به فى الدول النامية

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القاهرة - سامية سيد - تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً حول نتائج الزيارة الأولى للسيد ستيفان جييمبرت المدير الإقليمى للبنك الدولى فى القاهرة واليمن وجيبوتى لمحافظة قنا لمتابعة أنشطة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وأشار التقرير إلى أن المدير الإقليمى للبنك الدولى التقى خلال زيارته لقنا مع اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بحضور الدكتور هشام الهلباوى مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، حيث تناولت الزيارة عرض لأهم مخرجات ونتائج برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر كنموذج للتنمية المحلية المتكاملة ودوره فى تعزيز تنافسية المحافظات وتحسين البنية الأساسية وتطوير نظم عمل الإدارة المحلية.

ومن جانبه أشار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية إلى أن زيارة المدير الإقليمى للبنك الدولى لمحافظة قنا وما شهده من طفرة تنموية أحدثها البرنامج فى محافظة قنا على مستوى خدمات البنية الأساسية والأنشطة الاقتصادية والتطور فى العنصر البشرى بعد أن كانت واحدة من أكثر المحافظات فقراً خلال العقد الماضى يؤكد على ثقة المؤسسات الدولية الاقتصادية فى التوجهات التنموية والاقتصادية للحكومة المصرية خاصة فى تنمية وتطوير المناطق الأكثر فقراً بصعيد مصر بعد سنوات من التهميش.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن النظرة الإيجابية لمجموعة البنك الدولى نحو أداء برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ووضعه فى مراكز متقدمة فى التصنيفات العالمية للمشروعات التنموية بشهادة عدد من التقارير الواردة إلى الحكومة المصرية من البنك الدولى خلال الأشهر القليلة الماضية، وكذا حصول البرنامج على جائزة أفضل برنامج تنموى ممول من البنك الدولى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023، كلها إشادات تعكس نجاح برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فى بناء نموذج متكامل للتنمية المحلية المتكاملة، فضلاً عن إسهام البرنامج فى مكتسبات الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وعمليات التنمية الجارية على مختلف المحاور بجمهورية مصر العربية.

وأوضح الدكتور هشام الهلباوى مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ِأن زيارة المدير الإقليمى لأنشطة البرنامج على أرض الواقع ولقاءه بالمستفيدين المباشرين من أنشطته ومخرجاته سواء من المستثمرين، أو أعضاء التكتلات الاقتصادية، أو المواطنين، أو مسئولى الإدارة المحلية تؤكد على تفرد منهجية البرنامج ونجاح الدولة المصرية والحكومة فى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من نتائجه وتعظيم المنافع الاجتماعية والاقتصادية والمؤسسية والخدمية من التمويل الذى تم إتاحته من البنك الدولى.

وأشار مدير برنامج التنمية المحلية إلى أن الزيارة تناولت عرض نسبة رضا المواطنين والمستثمرين وأصحاب الأعمال عن جهود الحكومة المصرية فى تعزيز قدرة المحافظات من قيادة عملية التنمية والتطور فى الأداء الناتج عن فى تأصيل الإصلاحات المؤسسية ونظم الإدارة المحلية المطورة وبناء القدرات والاستثمار فى الكوادر البشرية بالمحليات، لافتاً إلى أن تدخلات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أسهمت فى ارتفاع نسبة رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة لتصل إلى 82.8% فيما بلغ نسبة رضا أصحاب الأعمال 85% وفق نتائج استبيان رضا المواطنين وأصحاب الأعمال عن خدمات البرنامج.

وأشار التقرير الذى تلقاه وزير التنمية المحلية أن المدير الإقليمى للبنك الدولى استهل زيارته لمحافظة قنا بلقاء مع المحافظ أشرف الداودى محافظ قنا، حيث أشار إلى دور البرنامج فى تهيئة البيئة الداعمة لتنمية الاقتصاد المحلى وذلك بترفيق المناطق الصناعية ودعم المستثمرين وتطوير الية إدارة المناطق الصناعية بالإضافة إلى تنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية ودعم صغار المنتجين، كما أشار الداودى إلى دور البرنامج فى دعم تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية وخدمات المستثمرين وأصحاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال دعم وتطوير المراكز التكنولوجية وتطوير البنية التحتية لها ونظم العمل، مضيفاً: أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أسهم فى تطوير آليات عمل الادارة المحلية بمستوياتها المختلفة ودعم وبناء قدرات موظفين الادارة المحلية ودعم البنية التحتية المحلية من خلال قطاع مياه الشرب والصرف الصحى والطرق المحلية الداعمة للاقتصاد المحلى وتطوير وانشاء الأسواق المحلية والعمل على دعم المحافظة فى انشاء منطقة حرفية نموذجية.

كما التقى المدير الإقليمى للبنك الدولى بعدد من المستثمرين ومجلس إدارة المنطقة الصناعية بمنطقتى كلاحين قفط والهو بنجع حمادى، الذين أعربوا عن تقديرهم للدور الذى قام به برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فى إحداث نقلة نوعية لمرافق المنطقة الصناعية التى كانت متهالكة بسبب الزمن - حين أنه تم إنشاء المناطق الصناعية فى تسعينات القرن الماضي- كما أشادوا بقدرة البرنامج على تلبية احتياجاتهم من المرافق سواء القدرات الكهربائية والمياه والصرف الصحى وخطوط الاتصالات وما قدمه البرنامج من إتاحة الغاز الطبيعى للمناطق الصناعية بكل مصانعها فى سابقة اختصت بها الدولة صعيد مصر فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بصعيد مصر بعد سنوات من التهميش.

كما أشاد عدد من المستثمرين بالمناطق الصناعية بدور برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فى تطوير نظام إدارة المناطق الصناعية للحفاظ على مكتسبات المنطقة من المرافق المطورة ومن الجدير بالذكر أن مستثمرى المناطق الصناعية ألقوا بالضوء على التطور فى الاستثمار الصناعى فى المحافظة بمضاعفة عدد المصانع والأيدى العاملة بها لأكثر من ثلاث أضعاف فى الخمس سنوات الماضية، وكذا حجم الاستثمار الموجه لدعم الاقتصاد الصناعى فى الصعيد الذى أدى بدوره إلى مضاعفة الاستثمارات التى تم ضخها من القطاع الخاص.

وفى السياق ذاته تفقد المدير الإقليمى معرض التكتلات الاقتصادية الذى تم تنظيمه على هامش الزيارة، حيث التقى بالعارضين لأهم منتجات التكتلات الاقتصادية بمحافظات قنا وأسيوط وسوهاج حيث استمع إلى شرح من العارضين بدور برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فى دعم التكتلات الحرفية والزراعية المختلفة (الفركة والتلى والاثاث والعسل الاسود والبصل)، حيث أوضح العارضين دور البرنامج دعم وبناء قدراتهم لتطوير المنتجات ودعم الكيانات الناشئة ودعم المنتجين فى التحول إلى الاقتصاد الرسمى والمشاركة بالمعارض المحلية والدولية، وما نتج عنه من زيادة الدخل وتوفير فرص عمل وفتح أسواق جديدة لأعضاء التكتلات الاقتصادية.

وتناولت الزيارة عرض من العاملين بالإدارة المحلية بمحافظة قنا حول دور برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فى تطوير نظم وسياسات عمل الإدارة المحلية من خلال تطوير آليات مشاركة المواطن وإعداد خطة استثمارية تشاركية وتلبية احتياجات المواطن بالإضافة إلى تطوير آليات عمل إعداد الخطة الاستثمارية واستحداث البرنامج لنماذج عمل تدعم الموظفين المحليين فى تحديد احتياجات المجتمع وترتيب الأولويات وإعداد دراسات الجدوى القبلية، كما تم استعراض تجربة البرنامج فى دعم المحافظة فى تنمية مواردها المحلية مما يدعم القيادة التنفيذية بمستوياتها المختلفة فى تلبية الاحتياجات المجتمعية وتنفيذ مشروعات تنموية فى ظل مرونة فى توفير التمويل.

فضلاً عن ذلك، تفقد وفد البنك الدولى أثناء زيارة المدير الإقليمى للبنك الدولى منتدى التنمية المحلية بمدينة قفط ومدينة نقادة ومسئولى الشكاوى بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمشروعات برنامج تنمية الصعيد، حيث تم عرض دور المنتديات المحلية فى دعم التخطيط التشاركى ودور الفعال للمواطنين فى وضع ومتابعة الخطط الاستثمارية، وتنفيذ جلسات تشاور بيئى لعرض تصميم المشروعات على المواطنين ومشاركتهم فى التعديل والإضافة على التصميم حسب احتياجاتهم. كما تم إيضاح أهمية التواصل من خلال منظومة الشكاوى للمشاريع الجارى تنفيذها ومدى البحث وسرعة حل الشكوى؛ حيث أكد أعضاء المنتديات من جانبهم على مدى استفادة المواطنين من جلسات التشاور ومدى فاعلية هذه الآليات فى تلبية احتياجاتهم.

ومن جانبه، أشاد المدير الإقليمى للبنك الدولى بمخرجات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، مؤكداً: أن الترابط والتكامل بين مخرجات وأنشطة البرنامج نموذجاً متكامل للتنمية المحلية المتكاملة التى يسعى البنك الدولى بالتعاون مع الحكومة المصرية فى تطبيقها، مشيراً إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يعد من البرامج الرائدة التى يتم الاسترشاد بها والبناء على مخرجاتها فى جميع المشروعات التنموية المخطط تمويلها من البنك الدولى فى مصر وعدد من الدول النامية على مستوى العالم، فى ضوء الإستراتيجية القطرية بين الحكومة المصرية والبنك الدولى (2023-2027) التى تم إطلاقها فى مايو 2023.