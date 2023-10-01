شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف طفرة تاريخية فى القطاع الصحى بتوجيهات رئيس الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إن الدولة المصرية خرجت من المفهوم الضيق للصحة كونه حق المواطن في تلقي العلاج إلى المفهوم الأوسع وهو حق المواطن في الصحة بحسب تعريف منظمة الصحة العالمية، وهي حالة من اكتمال السلامة بدنيا وعقليًا واجتماعيًا لا مجرد انعدام المرض أو العجز.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: الدولة المصرية ووزارة الصحة والسكان مع المواطن المصري من اليوم الأول بمبادرات رئاسية تغطي جميع المراحل العمرية.

واستكملت: التأمين الصحي الشامل تحقق في 6 محافظات وخلال فترة قليلة سيمتد لمحافظات أخرى لتوفير تغطية صحية شامة للمواطنين على مستوى الجمهورية.

وقال: تم تطوير المستشفيات والمراكز ولا توجد محافظة إلا وبها تطوير وإنشاءات.

وتابعت: وزارة الصحة والسكان عملت منذ 2014 على دعم الكوادر والفرق الطبية من خلال القوانين التي تؤكد حقهم في الحياة المادية المستقرة، ومؤخرًا صدر قانون خاص بالمجلس الصحي المصري واللائحة التنفيذية له تنظم التدريب المهني والتخصصي للعاملين في القطاع الصحي.