مقرر الاستثمار بالحوار الوطني: مبادلة العملة بين مصر والإمارات تخفف الضغط على الدولار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن هناك أهمية لتوقيع البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة، تتيح للطرفين مقايضة الجنيه والدرهم، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تخفف الضغط على الدولار بشكل كبير.

وأضاف صبري، في تصريحات أدلى بها اليوم الأحد، أن متانة العلاقات بين مصر والإمارات أسهمت في التوصل للخطوة، موضحًا أن حجم التبادل التجاري بين البلدَين يصل إلى خمسة مليارات دولار، بواقع مليارَي دولار حجم الصادرات المصرية، مقابل ثلاثة مليارات دولار واردات.

وأشار مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إلى أن هذه الخطوة تعطي رسالة إيجابية للدول التي تتعامل مع مصر تجاريًّا، لافتًا إلى أن أمورًا كثيرة قد يستفيد بها المستثمر الإماراتي من الجنيه المصري، لا سيما أن شهيته مفتوحة للاستثمار في مصر؛ سواء عقاريًّا أم سياحيًّا.

جدير بالذكر أن يوم الخميس الماضي وقع البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة، تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة اسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي.