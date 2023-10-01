وسط هتافات "الرئيس أهو".. "يمامة" يتفقد مكتبي توثيق توكيلات شبرا والمهندسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أجرى المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة، رئيس الوفد، جولة بمكتبي توثيق الشهر العقاري بروض الفرج والمهندسين.

رافقه خلال الجولة الدكتور ياسر الهضيبي، السكرتير العام والمتحدث الرسمي والإعلامي، باسم الحزب والحملة الانتخابية لرئيس الحزب وسط هتافات مؤيديه: "عاش الوفد ضمير الأمة والرئيس أهو".

والتقط الدكتور عبد السند يمامة، الصور مع محرري التوكيلات له وتناقش معهم في العديد من المشكلات التي تواجههم ووعد بوضع حلول جذرية للمشكلات العامة التي تهم جميع المصريين.

وفي مكتب توثيق روض الفرج، حرر عدد كبير من المواطنين توكيلات لرئيس الوفد من بينهم النائب السابق عبد الرحمن راضي.

وأكد "يمامة" أثناء لقاء رئيس مكتب توثيق توكيلات الشهر العقاري بروض الفرج، كيرلس جميل، أنه يضع نصب عينيه الأزمة الاقتصادية الحالية والتي يعكف على إيجاد حلول له ومع مجموعة من المتخصصين وسيعلن عن برنامج انتخابي متكامل بعد تقديم أوراق ترشحه للهيئة الوطنية للانتخابات.

وفي مكتب الشهر العقاري بالمهندسين، اسُتقبل رئيس الوفد بهتافات: "الرئيس أهو - سند سند يحيا سند"، وحرصت ثلاث فتيات على تحرير توكيلات لرئيس الوفد بجانب العديد من المواطنين وسلموا له التوكيلات بأنفسهم بمكتب رئيس مكتب الشهر العقاري بالمهندسين.