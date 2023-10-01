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كشف ملابسات ضبط متهم بسرقة حقيبة أموال في أسيوط

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، عن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان أسيوط بمديرية أمن أسيوط من مدير إحدى شركات نقل الأموال، الكائنة بدائرة القسم، باكتشافه فقد حقيبة بداخلها مبلغ مالي (غير مُحدد) مرتجع إحدى ماكينات الصرف الخاصة بأحد البنوك والمُثبتة على إحدى الحوائط بدائرة القسم، عقب عودة مأمورية تغذية ماكينات الصرف الآلي، واتهم قائد سيارة نقل الأموال، له معلومات جنائية - مقيم دائرة قسم أول أسيوط.

بالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة قائد سيارة نقل الأموال سالف الذكر.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة ومغافلة زملائه (طاقم السيارة) حال تسليمهم الحقائب المالية بمقر الشركة واحتفاظه بالحقيبة المُبلغ بفقدها داخل السيارة، ثم توجه لعمل الصيانة للسيارة وعقب ذلك توجه لمنزله وقام بإخفاء الحقيبة.

كما جرى بإرشاده العثور على الحقيبة، وتبين أنها مغلقة بقفل الشركة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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