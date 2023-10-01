ضبط 11 متهمًا بحوزتهم 16 كجم حشيش و6 أسلحة نارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار بالمواد المخدرة.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات الأمن عن ضبط 11 متهمًا؛ لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة.
ضُبط بحوزة المتهمين (كمية لمخدر الحشيش وزنت 16 كيلو جرام - كمية لمخدر الهيروين – بندقية آلية - بندقية خرطوش – 4 فرد محلي - عدد من الطلقات النارية – ميزان حساس- مركبة توك توك "بدون لوحات معدنية") .
بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الإتجار.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.