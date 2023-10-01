ضبط 11 متهمًا بحوزتهم 16 كجم حشيش و6 أسلحة نارية

ضُبط بحوزة المتهمين (كمية لمخدر الحشيش وزنت 16 كيلو جرام - كمية لمخدر الهيروين – بندقية آلية - بندقية خرطوش – 4 فرد محلي - عدد من الطلقات النارية – ميزان حساس- مركبة توك توك "بدون لوحات معدنية") .

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات الأمن عن ضبط 11 متهمًا؛ لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية