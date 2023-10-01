شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الوطنية للانتخابات تنشر فيديو موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه سيتم البت في الطعون في قرارات اللجان العامة بجولة الإعادة للانتخابات الرئاسية خلال يومي 13 و 14 يناير 2024، وإعلان النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه 16 يناير 2024.

وأشار رئيس الهيئة خلال فيديو مؤتمر الإعلان عن الجدول الزمنى عن موعد إجراءات الانتخابات الرئاسية، والتي نشرته الهيئة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، إلى أن كافة الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية ستنتهي قبل موعد أقصاه 17 يناير 2024، وهو التاريخ المقرر لنهاية الإشراف القضائي وفقًا للدستور.

وتجرى الانتخابات الرئاسية فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.

ويتضمن الجدول الزمني للعملية الانتخابية جميع الإجراءات والمواقيت الخاصة بالعملية الانتخابية، منذ صدور قرار دعوة الناخبين للانتخاب وحتى إعلان نتيجة الانتخابات النهائية بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية توفر الشروط الآتية:

1-أن يكون مصرى من أبوين مصريين

2-ألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.

3-أن يكون حاصلا على مؤهل عال

4-أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية

5-ألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره

6-أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا

7-ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية

8-ألا يكون مصابا بمرض بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية

ويشترط لقبول طلب الترشح لرئاسة الجمهورية:

1- أن يزكى المترشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب

2- أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.