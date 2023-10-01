شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى للحكومة: أنا ما اعرفش حاجة اسمها 2030 كل المشروعات تخلص 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الرئيس عبد الفتاح السيسى، من الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، بضرورة إنجاز المشروعات فى عام 2025، مضيفً:"أنا معرفش حاجة اسمها 2030 أنا بتكلم على 2025، لازم كل حاجة تخلص 2025".

جاء ذلك خلال جلسة"المشروعات القومية والبنية التحتية"، فعاليات اليوم الثانى من مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة.