شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: إنشاء 7000 كيلو متر طرق رئيسية جديدة و935 كوبري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض كامل الوزير، وزير النقل، الإنجازات التي شهدتها الدولة المصرية في مشروعات الطرق والكباري، قائلا: "كان لدينا حتى عام 2014 حوالي 23500 شبكة للطرق وكان عندنا 38 كوبري على النيل و1500 كوبري أو نفق تربط الطرق الرئيسية أو المزلقانات و125 ألف كيلو متر طرق محلية".

أضاف الوزير، في جلسة "المشروعات القومية والبنية التحتية " ضمن فعاليات مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "صرفنا 530 مليار جنيه لإنشاء 7000 طريق رئيسية جديدة حتى يكون لدينا شبكة من 30500 كيلو متر طولي، ونطور الطرق على أعلى مستوى، وأنشأنا 13 محورا جديدا يربط طريق الصعيد الصحراوي الشرقي بالطريق الغربي مرورا بوادي النيل وكل التجمعات السكانية والزراعية والصناعية حتى يكون لدينا 51 محورا، وأنشأنا 935 كوبري ليصل الأمر إلى 2435 كوبري حاليا، وجرى رفع كفاءة 41 ألف كيلو متر طرق محلية من إجمالي 125 ألف كيلو متر طرق محلية في إطار خطة الطرق المحلية في المحافظات وضمن مبادرة حياة كريمة، وفي 2030 مخطط صرف 300 مليار جنيه للوصول إلى 3000 كيلو متر طرق جديدة".

وأكمل الوزير: "لن نتوقف عن إنشاء الكباري التي تربط الطرق الرئيسية ببعضها وخاصة التي تؤمن عبور المزلقانات لتقليل الحوادث لحل المشكلات المرورية، ونخطط رفع كفاءة 34 ألف طرق محلية في إطار مبادرة حياة كريمة".