شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم مشروعات الاستصلاح لزيادة الرقعة الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أولى الرئيس عبد الفتاح السيسى قطاع الزراعة اهتمامًا خاص أحدث نهضة زراعية غير مسبوقة خلال السنوات الماضية وأن المشروعات العملاقة التى تم اطلاقها وكذلك الإجراءات الاستباقية التى تبناها ساهمت فى تعزيز الأمن الغذائى المصري كما مكنت الدولة من مواجه التغيرات المناخية ونقص سلاسل الإمداد والتوريد بسبب الازمة.

‏‎وشهد القطاع الزراعى نهضة في كافة الأنشطة المرتبطة على النحو التالي تمثلت فى الثروة الحيوانيه والداجنة والسمكية والاراضي الجديدة وايضا الصادرات الزراعية وكافة القطاعات التى سوف نستعرضها بالتفصيل في هذا التقرير.

‏‎يأتي على رأس المشروعات القومية العملاقة، محور التوسع الأفقي في الأراضي الجديدة باعتباره من أهم المحاور لتدعيم سياسة الإكتفاء الذاتي وتقليل الفجوة، والتي استهدفت استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 3,5 مليون فدان خلال الفترة القصيرة الماضية والقادمة، ومن أهمها مشروع توشكى الخير بمساحة 1.1 مليون فدان ومشروع الدلتا الجديدة العملاق بمساحة 2.2 مليون فدان ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان ومشروع تنمية الريف المصرى بمساحة 1.5 مليون فدان بالإضافة إلى المشروعات الأخرى فى جنوب الصعيد والوادى الجديد بمساحة 650 ألف فدان.

وتقوم الدولة بتنفيذ هذه المشروعات رغم أنها تتكلف المليارات في كل مشروع اضافة إلى الجهود والبحوث والدراسات متعددة الجوانب، ويسير العمل في هذه المشروعات بأقصى معدلات الإنجاز تحقيقاً للأهداف المنشودة في وقت يفقد فيه العالم ملايين الهكتارات سنوياً بسبب الجفاف والتصحر وتدهور التربة.