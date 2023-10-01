وزير الكهرباء: مصر وضعت استراتيجية متكاملة لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون

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القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن مصر وضعت استراتيجية وطنية متكاملة لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون، بحيث تكون من رواد العالم في مجال إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون.

وأضاف، في كلمته أمام المنتدى العربي للطاقة، أن هناك اهتمام خاص بصعود الكربون الأخضر، مشيرا إلى إطلاق مصر للاستراتيجية الوطنية المتكاملة لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون خلال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي كوب 27، الذي عقدت في شرم الشيخ في نوفمبر 2022.

وقال إن الاستراتيجية تتضمن رؤية أن تصبح مصر واحدة من رواد العالم في الهيدروجين مخفض الكربون، اعتماداً على الموقع الاستراتيحي والخبرات المصرية والتعاون مع الشركات العالمية.

وأوضح أن الاستراتيجية تهدف إلى أن تكون حصة مصر من 5 إلى 8 % من التجارة العالمية للهيدروجين، مضيفا أنه يجرى التعاون مع شركات القطاع الخاص حيث تم توقيع 23 مذكرة اتفاق تفاهم مع شركات دولية كبرى، وجرى توقيع 9 اتفاقيات إطارية مع تحالفات للبدء في مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر .

وأكد على الاهتمام بدور القطاع الخاص وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة في نشر الطاقة المتجددة، وتعزيز الابتكار في مجال الطاقة المستدامة بما يساهم في تحقيق نتائج أفضل على صعيد المستويات الاقتصادية والتكنولوجية، مشيرا إلى أن تغير المناخ هو أحد التحديات التي تواجه البشرية.

وأشار إلى أن نجحت مصر عبر التطور التكنولوجي الذي تحقق في توفير النفقات وتخفيض تكلفة توليد الطاقة المتجددة حيث انخفض التكلفة بالنسبة للمستثمرين بالقطاع الخاص، إلى 2 سنت لكل كيلو وات للطاقة الشمسية ذو2.4 من طاقة الرياح.

وقال إن النهضة التنموية التي تشهدها مصر في كافة المجالات أدت إلى زيادة استهلاك الطاقة، موضحاً أن مصر تتعامل مع الطاقة كمسألة أمن قومي، مشيرا إلى أنه سبق أن تم التعاقد مع شركة سينمز على قدرات تصل إلى 14 ميجاوات، وتم التعاقد والتصنيع والتركيب خلال ستنيتن ونصف وهو أمر غير مسبوق في تاريخ مصر.

وأضاف أنه مع تمتع مصر بإشعاع شمسي عال، وارتفاع متوسط سرعة الرياح في كثير من مناطقها، أصبح المساحة المخصصة لإنتاج الطاقة المتجددة 30 ألف كليومتر مربع.