شكرا لقرائتكم خبر عن الإخوان وأى جماعة متطرفة ممكن تهد البلد بـ2 مليار جنيه..ولمصر تجربة مريرة.. والرئيس:لو بتفهموا يعني إيه أمن قومي مش هتستكتروا اللي بنعمله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه تحدث مع مجلس القضاء الأعلى صباح اليوم عن سهولة هدم الدول من قبل الإخوان، مبينا: "أنا كنت بكلم السادة مجلس القضاء الأعلى الصبح وقلتهم تخيلوا ممكن جماعة الإخوان الإرهابية تهد مصر بـ2 مليار جنيه، وهما استغربوا جدا، قلتلهم سهلة يعطوا "باكتة و20 جنيه وشريط ترامادول لـ100 ألف إنسان ظروفه صعبة، ينزل يعمل حالة فوضى".

وأكمل الرئيس السيسي: "ماحدش هيهاجمك كتير من بره بشكل مباشر لأن ده تبعاته ضخمة جدا ومكلفة جدا مش بس عسكريا وماليا حتى من منظور القانون الدولي والنظام العالمي الموجود، الناس نازله تتظاهر وأنا بمليار جنيه أنزلهم 10 أسابيع ورا بعض زي ما نزلوهم".

ما قاله الرئيس، يفتح بابا للنقاش حول أساليب ومؤامرات هدم دول بعينها ، حيث يتم هذا السيناريو بالفعل فى كثير من البلدان، حيث يتم هدم كيان الدول عن طريق استهداف الشباب ونشر المخدرات،وبث الأفكار الغريبة فى عقولهم، واللعب فى تغيير هويتهم وانتمائهم، لدفعهم لنشر الفوضى والعنف فى المجتمع، وتلجأ إليه الجماعات المتطرفة فى كثير من الدول، وهو أمر ليس بمستبعد عن أى جماعة متطرفة، ولنا تجربة مع جماعة الإخوان، التى لم يكن المجتمع يعنيها فى شئ، ولا يفرق معها سوى تحقيق أهدافها حتى لو أدى ذلك إلى هدم المجتمع.