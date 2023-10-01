شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية الطب البيطري بالجيزة، انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، بدءا من اليوم الأحد 1/10/2023 بكافة ربوع محافظة الجيزة، حيث تم تجهيز جميع اللجان التي ستجوب كافة أنحاء المحافظة بكافة مستلزمات تحصين الأغنام والماعز للوقاية من المرض، إلى جانب استمرار تنفيذ القوافل العلاجية والإرشادية لخدمة ودعم المربين في إطار المبادرات الرئاسية "حياة كريمة" وحماية الثروة الحيوانية في كافة أنحاء المحافظة.

يأتي ذلك بناء على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتحت إشراف الدكتور علاء عبد العال أحمد مدير مديرية الطب بالجيزة.

ووفقا لبيان المديرية، استهدفت القوافل خلال الأسبوع الماضي ناحية قرية المنوات بمركز أبو النمرس وقرية العزيزية بمركز البدرشين، حيث تم تقديم الخدمات البيطرية المختلفة من الرش ضد الطفليات الخارجية لـ1500 رأس ماشية ودواب وتقديم خدمة التجريع ضد الطفيليات الداخلية لـ1200 رأس وسحب عينات دم لفحص مرض البروسيلا لـ56 رأس وعمل فحص تناسلي لـ48 رأس وعمل 37 كشف للفحص التناسلي وعلاج 185 طائر ضد الأمراض البكتيرية، وتنفيذ 3 ندوات إرشادية لتوعية المربين لمختلف الأمراض الحيوانية مثل طاعون المجترات الصغيرة وأهمية التأمين الصحي على الماشية.