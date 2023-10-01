شكرا لقرائتكم خبر عن قبول طلبات المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام للقيد بقاعدة بيانات الانتخابات والاستفتاءات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشاروليد حمزة، قبول الطلبات المقدمة من بعض المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية، والمواقع الإلكترونية للقيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار الهيئة رقم 20 لسنة 2023 ، والذي تضمن إنه بعد الاطلاع علي القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وعلي القانون رقم 198 لسنة 2017 ، وعلي قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 23 لسنة 2019لا بشأن قاعدة بيانات قيد المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية لتغطية الانتخابات والاستفتاءات، وعلي كتاب رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعلي موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1 أكتوبر 2023، تم ىقيد عدد من القنوات والمؤسسات الصحفية.

وتجرى الانتخابات الرئاسية فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.

ويتضمن الجدول الزمني للعملية الانتخابية جميع الإجراءات والمواقيت الخاصة بالعملية الانتخابية، منذ صدور قرار دعوة الناخبين للانتخاب وحتى إعلان نتيجة الانتخابات النهائية بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويشترط فيمن يترشح رئيس للجمهورية توفر الشروط الآتية:

1-أن يكون مصرى من أبوين مصريين

2-ألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجة جنسية دولة أخرى.

3-أن يكون حاصلا على مؤهل عال

4-أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية

5-ألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره

6-أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا

7-ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية

8-ألا يكون مصابا بمرض بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية

ويشترط لقبول طلب الترشح لرئاسة الجمهورية:

1- أن يزكى المترشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب

2- أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.