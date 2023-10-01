طقس الغد الاثنين 2 أكتوبر.. نشاط رياح وأمطار بمناطق متفرقة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبوبكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة الاثنين 2 أكتوبر 2023، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت الأرصاد في بيان الأحد، إن حالة الطقس ودرجات الحرارة الاثنين 2 أكتوبر 2023، يسودها طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، وتكون معتدلة على السواحل الشمالية الغربية,

وأضافت الهيئة، أن درجات الحرارة تكون تشتد ليلًا على جنوب سيناء والصعيد، وتكون لطيفة ليلًا على شمال البلاد حتي شمال الصعيد، ومعتدلة على جنوب سيناء والصعيد.

وأوضحت أن، السحب المنخفضة والمتوسطة تظهر على شمال البلاد حتي القاهرة الكبري وشمال الصعيد، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

وأشارت الأرصاد إلى، وجود فرص أمطار خفيفة بنسبة 20 إلى 30 % تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والصحراء الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد، تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبري على فترات متقطعة.

ولفتت الهيئة إلى، وجود نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية، وجنوب سيناء والبلاد على فترات متقطعة.

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