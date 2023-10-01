قداسة البابا: المشاركة في الانتخابات الرئاسية تبني الوطن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال البابا تواضروس الثاني، إن الكتاب المقدس يعلمنا أن إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني.

وأضاف البابا، أن نجاح وطننا وازدهاره ونموه بكل الإنجازات التي نراها تم بسواعد أبنائه، وأن كل مواطن يأخذ دوره ومسؤولياته في بناء هذا الوطن العزيز على الجميع.

وأوضح قداسته، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الوطن يحتاج أن نكون جميعًا يدًا بيد من أجل رفعته، وأن المشاركة تبني والتعاون يبني والحضور يبني، وأن السلبية لا تبني وطنًا، والتخاذل والكسل لا يبنيان الإنسان؛ لذلك كل المصريين مدعوون للمشاركة في الانتخابات الهامة من أجل رسم صورة لمصر أمام العالم أجمع، ويظهر فيها كل مواطن وكيفية شعوره بوطنه، وكيف ننظر لحاضرنا ومستقبلنا.

وأشار إلى أنه، شارك في المؤتمر الذي قدمه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أمس بعنوان "حكاية وطن، بين الرؤية والإنجاز"، حول عمل الحكومة خلال السنوات العشر الماضية.

وتابع أن، الصورة كانت أكثر من رائعة، وعندما تم تجميع جميع الموضوعات ووضعها في صورة أرقام وإنجازات ونسب مئوية، أصبحت الصورة واضحة.

ونوه، أن ما يهمه هو مشاركة المواطنين في الانتخابات، خاصةً وأن الهيئة الوطنية للانتخابات لم تعلن حتى الآن أسماء المرشحين في الانتخابات.