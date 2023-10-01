"العمل" توفر منح تدريبية للخريجين في 5 مجالات.. الخطوات والتقديم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت وزارة العمل، فتح باب التقديم للحصول على شهادة معتمدة في برامج متعددة، في إطار دور الوزارة لتأهيل الشباب لمواكبة المتغيرات في سوق العمل المحلي والعالمي، وتقديم برامج جديدة تتواكب مع التحول الرقمي الذي تشهده الدولة المصرية.

أضافت العمل عبر موقعها الإلكتروني، أنه من خلال التعاون بين الوزارة وشركة "هواوي مصر"، وتنفيذاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارة والشركة بشأن تدعيم رؤية مصر للتحول الرقمي، فقد تم توفير برامج تدريبية في المجالات الآتية:

- Big Data Certification Training.

- AI Certification Training.

- Cloud Computing Certification Training Programs.

- Routing and Switching Certification Training Programs.

- Security Certification Training Programs.

وجاءت خطوات وشروط التقديم إلى منحة تدريب الخريجين، وفقًا للوزارة كالآتي:

- أن يكون المتقدم من خريجي كلية الهندسة أقسام (اتصالات أو حاسبات أو نظم معلومات أو علوم حاسب أو تكنولوجيا معلومات).

- خريجي كلية الحاسبات والمعلومات لجميع البرامج.

- خريجي قسم إدارة الأعمال بالنسبة لبرامج (Artificial Intelligence - BIG Data )

- أن يكون المتقدم من خريجى دفعات ( 2018-2019-2020 ).

- أن يجيد المتقدم اللغة الإنجليزية

اقرأ أيضًا:

الأجر والمزايا العينية.. ننشر ضوابط تحرير وإبرام عقد العمل وفقًا للقانون

"اعرف حقوقك".. تعرف على ضوابط وحالات إنهاء عقد العمل وفقًا للقانون

قانون العمل.. هل يمكن إنهاء العقد من جانب العامل والحصول على تعويض؟

قانون العمل.. آليات حصول العاملين على إجازات

معلومة عن حقوق العاملين ينظمها قانون العمل.. "اعرف حقوقك"

يجوز رفع نسبة الخصم إلى 50%..ننشر ضوابط صرف أجور العاملين وفقًا للقانون