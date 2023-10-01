تأجيل دعوى بطلان قرار الرياضة بزوال صفة نائب رئيس سموحة لـ22 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الثانية، تأجيل الدعوى المقدمة من الدكتور عمر الغنيمي نائب رئيس نادي سموحة، ضد قرار وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية بزوال صفة نائب رئيس النادي عنه لجلسة 22 أكتوبر المقبل.

يذكر أن الدكتور عمر الغنيمي نجح في انتخابات سموحة وأصبح نائبًا للرئيس بأغلبية أصوات الجمعية العمومية قبل أن يصدر قرار وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية، بزوال الصفة عنه بحجة إلغاء نتيجة الانتخابات على منصب النائب بسبب حكم قضائي.