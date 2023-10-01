أمام مدرسة خاصة.. مصرع سيدة في حادث تصادم مروع بالمقطم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهدت منطقة المقطم، حادث مروع حيث لقيت سيدة مصرعها إثر انقلاب سيارة نقل ثقيل على سيارة ملاكي كانت تقودها الضحية أمام مدرسة خاصة بطريق الأسمرات بالمقطم.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ملاكي في بطريق الأسمرات بالمقطم.

بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة نقل اصطدمت بأخرى ملاكي، ما أسفر عن إصابة سيدة ونقلت المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أنها توفيت متأثرة بإصابتها.

كما تبين أن الضحية كانت متوقفة أمام مدرسة منتظرة طالبة في المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.