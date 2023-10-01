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الدولة لا تنسى أبناءها.. الداخلية تصطحب أبناء الشهداء لمدارسهم.. صور

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القاهرة - سامية سيد - أوفدت وزارة الداخلية عددا من الضباط والضابطات بمختلف مديريات الأمن لاصطحاب أبناء الشهداء فى أول أيام العام الدراسى الجديد، وإهدائهم حقائب مدرسية تحوى كل متطلباتهم، يأتى ذلك تأكيداً على أن تضحيات آبائهم الأبطال وسيرتهم العطرة ، وأنها ستظل دوماً وساماً على صدور جميع رجال الشرطة يقتدون به كأروع مثال فى التضحية والفداء.

 

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وأعرب أبناء الشهداء عن فخرهم وإعتزازهم بحرص وزارة الداخلية على مشاركتهم مختلف المناسبات عرفاناً بالدور الوطنى الذى قام به آبائهم وذويهم الذين إستشهدوا دفاعاً عن أمن وإستقرار الوطن.

 

ومن جانبهم أعرب القائمين على العملية التعليمية عن تقديرهم لحرص وزارة الداخلية على هذا التقليد السنوى لتتعرف الأجيال القادمة على تضحيات الرجال الذين قدموا أرواحهم من أجل مستقبل مشرق يملؤه الأمل.

 

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جاء ذلك تخليداً لذكرى الشهداء التى ستظل سيرتهم العطرة فى ذاكرة الوطن وتبقى تضحياتهم وبطولاتهم موضع فخر وإعتزاز على مر التاريخ حيث حرصت وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الرعاية والدعم لأبناء وأسر الشهداء فى مختلف المناسبات.

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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