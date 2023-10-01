شكرا لقرائتكم خبر عن مدرسة شباب طموه الإعدادية بالجيزة تستقبل طلابها بالبالونات والشكولاته فى أول يوم دراسى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت مدرسة شباب طموه الإعدادية بإدارة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، على استقبال طلابها بالشكولاته والبالونات والزينة فى أول يوم دراسة، تنفيذا لتعليمات السيد عاشور مدير إدارة أبو النمرس، بحسن استقبال الطلاب ومعاملتهم معاملة حسنة، وبتعاون جميع هيئة التدريس تحت قيادة مدير المدرسة صلاح أحمد حافظ، وتنفيذ نهي نصر مدرسة الرياضيات بالمدرسة.

وذلك وسط أجواء من البهجة وفرحة الطلاب ببدء العام الدراسي الجديد، حيث انتظم الطلاب في طابور الصباح بحضور قيادات المدرسة.

وقدم مدير المدرسة صلاح أحمد حافظ التهنئة للطلاب بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، وتمنى لهم عام دراسي سعيد، داعياً الله عز وجل أن يمن عليهم بالتفوق والنجاح، وأن يمن علي مصرنا الحبيبة بنعمة الأمن والأمان.