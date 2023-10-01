شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يشهد جلسة التحول الرقمى وحوكمة قطاع التموين بمؤتمر "حكاية وطن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمد الجالى الأحد، 01 أكتوبر 2023 07:40 م

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى حاليا جلسة بعنوان "التحول الرقمى وحوكمة قطاع التموين"، فى إطار فعاليات اليوم الثانى من مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة. وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد القصير وزير الزراعة.

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