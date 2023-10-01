شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: نعمل على تأمين كل احتياجات المواطنين لتحقيق الأمن الغذائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الأمن الغذائي مكون من مكونات تخص الامن القومي المصري، ونحاول تأمين كل احتياجات المواطنين، قائلا: "عشان نحقق الأمن الغذائي لازم يكون في محاور أولها توسيع المساحات المنزرعة لتحقيق اكتفاء ذاتي بشكل أكبر".

وأضاف الدكتور محمد القرش، خلال لقاء ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة أن من ضمن عوامل تحقيق الأمن الغذائي تنويع مصادر الاستيراد لتأمين حاجات المواطن، فضلا عن التنسيق مع وزارة التموين والجهات المعنية داخل الدولة لإتاحة ما يتم انتاجه داخل الدولة.

وتابع: "في اربع محاور رئيسية للقياس الامن الغذائي، أولها الإتاحة وثانية إمكانية وسهولة الوصول بسهولة للمواطن، وأيضا يكون في جودة إنتاج وكل ده نشتغل عليه عشان نوفر أمن غذائي حقيقى للمواطن المصري منذ عام 2014".