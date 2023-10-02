شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: نفذنا أكبر مشروع أرشفة بالشرق الأوسط لأكثر من 250 مليون وثيقة حكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، أنهم يعملون مع المستشفيات الجامعية في 73 مستشفى و11 جامعة لكي يتمموا منظومة التأمين الصحي في المستشفيات الجامعية، موضحا أن الهدف حصول المواطن على الخدمات الطبية دون تكلف عناء إعادة الفحوصات أو إعادة ما أجراه من اختبارات.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت، خلال تقديم رؤية الوزارة بمؤتمر حكاية وطن، أن الإجراءات التي تتشارك فيها الوزارة بمنظومة التأمين الصحي تسهل على المريض وتقلل من تكلفة العلاج.

وعن دورهم في نقل الحكومة للعاصمة الإدارية، علق قائلا: "انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية تتبعت إجراء عملية أرشفة لأكثر من 250 مليون وثيقة أكبر مشروع أرشفة في الشرق الأوسط، وأصبحت الوثائق رقمية وكل الملفات أصبحت رقمية لا ورقية وده الرؤية لانتقال الحكومة الى العاصمة الجديدة".

وتابع: من الإنجازات أيضا المجلس الأعلى للاستثمار وجه بضرورة التيسير في تأسيس الشركات ووضعنا شركات بالتعاون مع هيئة الاستثمار لتأسيس الشركات عن بعد.