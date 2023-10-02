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الرئيس السيسى يشاهد فيلمًا مصورا حول إنجازات وزارة الرى فى 9 سنوات

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القاهرة - سامية سيد -  

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، الآن، جلسة "الأمن المائى والأمن الغذائى" فى إطار فعاليات اليوم الثانى من مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

ويتحدث خلال الجلسة كل من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى.

 

 

وتم عرض فيلم مصور حول إنجازات قطاع الرى والموارد المائية فى تسع سنوات منذ 2014.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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