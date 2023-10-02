شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يشاهد فيلمًا مصورا حول إنجازات وزارة الرى فى 9 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، الآن، جلسة "الأمن المائى والأمن الغذائى" فى إطار فعاليات اليوم الثانى من مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة. ويتحدث خلال الجلسة كل من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى. وتم عرض فيلم مصور حول إنجازات قطاع الرى والموارد المائية فى تسع سنوات منذ 2014.

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