شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: اجتذبنا 4 شركات عالمية لتصنيع أجهزة المحمول في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الدمج والمزج بين الشركات العالمية والمحلية ليس مصادقة، وإنما المقصود به تبادل الخبرات، وتطلع الشركات المحلية على خبرات الشركات العالمية والتكنولوجيات التي تبتكرها، والعكس، ليتوثق التعاون بين الشريحتين.

وأكد خلال كلمته في جلسات مؤتمر "حكاية وطن"، أن الحراك في مجال التصميم والتصنيع الإلكتروني، لم يقتصر على التصميم فقط وإنما التصنيع، وفي خلال العام 2022 و2023 اجتذبنا 4 شركات عالمية لتصنيع أجهزة المحمول في مصر، وأقول تصنيع وليس تجميع، وهذه نقطة في منتهى الأهمية، ففي سنوات طويلة ولعقود اعتدنا على تجميع لا تزيد قيمته المضافة في مصر على 10 لـ15%، ونتحدث عن قيمة نسبة مضافة محلية لا تقل عن 40% وهذا شرط توقيع التعاقدات مع هذه الشركات، وتبدأ الشركات في زيادة القيمة المضافة، و3 شركات من الأربعة بدأوا بالفعل الإنتاج والشركة الرابعة "سامسونج" في مجال تصميم المصنع بعد أن اتفقنا معها، يبدأ إنتاجه في العام القادم.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى جلسة بعنوان "التحول الرقمى وحوكمة قطاع التموين"، فى إطار فعاليات اليوم الثانى من مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة. وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد القصير وزير الزراعة.

وشهد اليوم الأول جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد، وشارك فيها كبار الوزراء، حيث حضر الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ودكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ودكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وتناولت هذه الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.

كما شهدت جلسات أمس التركيز على قطاعات الطاقة والبنية التحتية، وشارك فيها دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وتم خلال هذه الجلسات مناقشة مشروعات قومية كبيرة وجهود تطوير البنية التحتية.

بينما يشهد اليوم الثاني جلسات تركز على مجالات السياسة الخارجية والأمن القومي، ويحضرها سامح شكري وزير الخارجية والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يتم خلال هذه الجلسات مناقشة قضايا الأمن القومي والعلاقات الدولية.

فيما يتعلق بالجلسات المخصصة للعدالة الاجتماعية والصحة تشهد حضور د خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، ود نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وسيتم ختام الفعاليات بجلسة ختامية تجمع كبار المسؤولين لاستعراض نتائج المؤتمر والتوجهات المستقبلية للتنمية في مصر.