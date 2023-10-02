شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: السوق العالمي يقدر يستوعب حتى مليون فرصة عمل بالتكنولوجيا سنويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة إلى المسئولين في الحكومة قائلا: "القطاع اللي عندنا فيه فرصة في بلدنا محتاج مننا كمجتمع ووازرة تعليم عالي والتعليم أننا نهتم، وقطاع الاتصالات والتكنولوجيا هو ده القطاع اللي لو كلنا حطينا إيدينا في إيد بعض مؤسسات الدولة مع رؤية الاتصالات تحقق شيء".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال تعليق بمؤتمر حكاية وطن، أن العرض الذي قدمه وزير الاتصالات عن انجازات وعمل الوزارة كلام متخصص ويستغرق مننا 3 أو 4 ساعات مع الدكتور عمرو طلعت عشان نحلم في كل مجال من خطط ومراكز تدريب.

وتابع: "بيخش عندنا شباب وشابات بيدخلوا كليات أربع سنين ولو الطالب اقتنع أن المدة دي يؤدها في المنشآت التكنولوجية هيخرج منها بفرصة عمل واللى بيتعلمه دلوقتي مش له فرصة عمل، واحنا بندور على شباب وشبات في المجتمع المصري قادرين أنه يلبوا الاحتياجات المحلي والسوق العالمي يقدر يستوعب كل اللي نقدمه بلا شك لغاية مليون فرصة في السنة".