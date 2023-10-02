شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الإثنين 2/10/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:21 ص
موعد صلاة الظهر 12:44 ص
موعد صلاة العصر 08: 4
موعد صلاة المغرب 6:41 م
موعد صلاة العشاء 7:58
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية وقت صلاة الفجر 5:25 ص
موعد صلاة الظهر 12:49
موعد صلاة العصر 4:12
موعد صلاة المغرب 6:45 م
موعد صلاة العشاء 8:03 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 5:17
موعد صلاة الظهر 12:40 م
موعد صلاة العصر 4:04 م
موعد صلاة المغرب 6:37 م
موعد صلاة العشاء 7:54 م.
وقت صلاة الفجر 5:11
وقت صلاة الظهر 12:32
موعد صلاة العصر 3:56 م
وقت صلاة المغرب 6:30 م
وقت صلاة العشاء 7:44 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:18 ص
موعد صلاة الظهر 12:38 ص
موعد صلاة العصر 02: 4
موعد صلاة المغرب 6:37 م
موعد صلاة العشاء 7:49
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