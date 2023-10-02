شكرا لقرائتكم خبر عن هاني الناظر يمر بوعكة صحية خطيرة ونجله يطلب الدعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الدكتور محمد هاني الناظر استشاري الجلدية، و نجل الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، الدعاء لوالده لأنه يمر بوعكة صحية شديدة.

وأوضح محمد، أن الدكتور هاني الناظر سيخضع لعملية صباحا دون توضيح نوع الجراحة.

وأمس كتب الدكتور هاني الناظر عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، اعتذار عن عدم رده علي متباعيه بسبب مروره بوعكة صحية طالبا الدعاء من متابعيه.