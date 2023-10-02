شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: لولا الاحتياطي الاستراتيجي خلال كورونا لتعرضنا لهزات غير مسبوقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مؤتمر حكاية وطن يعرض الحكاية ما بين 2014 إلى 2023 وأن هذه الفترة عبور آخر ما بين سياسة ترك المشاكل والأمر الواقع أن يحلها الزمن إلى التفكير العلمي والتخطيط وتنفيذ الحلول بواقعية شديدة. وهو العبور ما بين سياسة الاحتواء الى سياسة المواجهة الحقيقية.

وأكد الدكتور علي المصيلحي، خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن، أن الأمن الغذائي من أهم الأمور على أجندة كافة الدول سواء القوى الاقتصادية الكبيرة أو الدول النامية أو الأقل نموا لأنه يمثل جزء أساسي من الأمن القومي لكل البلاد خاصة وأن جائحة كورونا تسببت في ايقاف تام لبعض العمليات الانتاجية وعلينا ان نستمر في التنمية والبناء.

وتابع: "قبل جائحة كورونا طالبني الرئيس السيسي بأن نجعل الاحتياطي الاستراتيجي 6 شهور بدلا من 3 شهور، وكانت هناك رؤية حقيقة من الرئيس لاحتمالات اكثر تعقيدا، ولولا الاحتياطي الاستراتيجي لست شهور كنا تعرضنا لهزات غير مسبوقة وكلفنا أنفسنا اضعاف أضعاف الميزانيات الموضوعة".