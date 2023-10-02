شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: لم يتم رفع أسعار أي سلع على البطاقة التموينية منذ العام الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور على مصيلحى، وزير التموين، إنه فيما يتعلق بمراكز خدمة المواطنين لدينا 378 مركز خدمة تموينية، فقبل 2014 لم يكن هناك مركز خدمة تموينية وكان المعاملات ورقية، وعملية التطوير تمت خلال الـ3 سنوات الماضية.

وأضاف وزير التموين، خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن، أن معظم من يعملون في الخدمة العامة من الفتيات وهم من يعلمن في مراكز الخدمة التموينية وقدموا أداء متميز للغاية في تقديم الخدمات، لافتا إلى أن السجل التجارى موضوع متميز للغاية ولدينا قاعدة بيانات موحدة للسجل التجاري على مستوى الجمهورية، وكان عدد مكاتب 85 ووصلوا لـ110 مكتبا، وأصبحنا نقدم خدمة السجل التجارى من بنك القاهرة وبنك مصر وبنك الأهلى وإتاحة الخدمات في منصة مصر الرقمية وهذا تكلف 3,8 مليون جنيه.

وأوضح وزير التموين، أنه يتم تيسير عمليات مدج القطاع غير المنظم للقطاع المنظم، وهناك مراكز حماية المستهلك وتم عمل 32 مركز جديد لحماية المستهلك بمختلف المحافظات وتطوير الدمغة، ويتم زيادة قدرة المواطن في الحصول على السلعة، فلم يتم رفع سعر أي سلعة على البطاقة التموينية منذ العام الماضي، فالسكر بـ12 جنيه و60 قرش، والأرز 12 جنيه و16 ، و30 جنيها الزيت، ولم نحاول أن نزيد الأسعار التموينية على المواطن.