شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي للوزراء: التسويق والتغطية الإعلامية للنشاط لأي مشروع أمر مهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة إلى وزير الري الدكتور هانى سويلم، قائلا إن الـ3 آلاف عمل خطير وخطير جدا من فضلك اعرضوا عليه يا دكتور مصطفى مدبولى ونأخذ قرار نخلص فيهم وننهيهم في أقرب فرصة، حتى لا نترك شيئا يمثل خطر.

وأضاف الرئيس السيسي خلال مؤتمر حكاية وطن :"الدكتور هانى كان أستاذ جامعة في ألمانيا ولما قلت له تعالى اشتغل معنا قال لى أنا هاجى، وقلت له تحمل ما سيحدث لك وأنا بشكرك، هو اشتغل في دول وعلم في جامعات متقدمة لا يتعود أن يرى أكاذيب وجهل أحيانا، وتحمل ده لأن بلدنا تحتاج أن تشتغل عشانها"

وتابع الرئيس السيسي: "التسويق والتغطية الإعلامية للنشاط لأي مشروع بتعملوه أمر مهم جدا الناس تعرفه، الناس تفاجئ أن هناك مشروعا يتعمل وقد يقول البعض كلمة بحسن نية ولكن تكون خطأ فقد لا يفهم في الموضوع ومواقع التواصل تشتغل وتقول ده وتقديرى ليس قصور ولكن أننا لا نتكلم عن شغلنا رغم إن القنوات تقدم طبيخ وأكل كل يوم"

وقال الرئيس السيسي :"كل يوم في كل القنوات تقدم طهي طب اطلعوا قولوا شغلكم ولو قولتوا لأي قناة سواء خاصة أو تبع التليفزيون المصرى لن يرفضوا، ولما ترسل مندوب من الوزارة أو التموين يصور ويتغطى بخبر ستتلافون هذا الكلام والناس ستعرف ولن تهاجم لأنها عرفت"