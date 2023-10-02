شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: الصوامع توفر 3.5 مليون طن يكفونا 5 شهور بالإضافة لمخزونات عدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنهم اعتمدوا الاستراتيجية للبنية الأساسية للتجارة الداخلية فى أكتوبر 2017 وشملت على المناطق اللوجستية والمخازن الاستراتيجية والمناطق التجارية وشبكات التوزيع وستكمل على أهمية البنية الأساسية.

وتابع، فى كلمته بمؤتمر حكاية وطن: كان عندنا بالنسبة للصوامع فى 2014 توفر 1.2 مليون طن تكفى شهر ونصف مع الشراء من الخارج كنا نصل لشهرين وشهرين ونصف احتياطى استراتيجى من القمح والصوامع بدأت من وقت جمال عبد الناصر".

وأضاف: "النهاردة فى 2023 عندنا 3.5 مليون طن يكفونا خمس شهور بالإضافة إلى الصوامع الأخرى وكان عدد الصوامع 32 صومعة صغيرة بسعة 40 ألف طن، والسعات الجديدة تصل لـ120 ألف طن بالنسبة للصوامع، بالإضافة إلى أن هناك مرحلة جديدة تم اعتمادها من دعم البنك الدولى 21 صومعة منها صوامع جديدة، ومن أهمها صوامع الجنوب فى توشكى وشرق العوينات أو فى المناطق الفرارة وسيوه بقت مصدر رئيسى لإنتاج القمح، وبالتالى عندنا مجمع صوامع فى توشكى وفى دندره بالإضافة إلى سعات تخزينية فى المرشده والمفلسة وبالذات فى الجنوب وهنضيف هذا العام 750 الف طن وهناك خطة مستقبلة بحصية نصل إلى 4.8 مليون طن تخزين".

وقاطعه الرئيس السيسي: "يا دكتور على انت حاطط الـ450 ألف طن صوامع فى الدلتا الجديدة؟، طب حاطط الـ100 ألف طن بتاعة العاصمة؟".

ورد وزير التموين قائلا: "أنا باعتذر وبتكلم عن المجموعة المعتمدة والرئيس تكرم وفى الكيان العسكرى فى صومعة بتتعمل احتياطى استراتيجى للاستراتيجى تضم 100 ألف طن والتكلفة مش من عندي".