شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: أقراص منع الحمل المركبة تحمى السيدات من سرطان المبيض والرحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان أن استخدام أقراص منع الحمل المركبة يساعد على حماية المستخدمات من نوعين من السرطان، هما سرطان المبيضين وسرطان بطانة الرحم.

وأضافت وزارة الصحة والسكان : تستمر حماية أقراص منع الحمل المركبة للسيدات من سرطان المبيض وسرطان بطانة الرحم لمدة تصل إلى 15 عام أو أكثر بعد التوقف عن الاستخدام.

أما بالنسبة لسرطان الثدى قالت وزارة الصحة والسكان: أثبتت الدراسات أن احتمالات إصابة السيدات اللاتي استخدمن أقراص منع الحمل المركبة لمدة أكثر من 10 سنوات بسرطان الثدي هي نفس الاحتمالات بالنسبة للسيدات اللاتي لم يستخدمن الأقراص مطلقا.